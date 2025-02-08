В Псковском районе торжественно открыли Год защитника Отечества

17:58, 08 февраля 2025, ПАИ

Год защитника Отечества торжественно открыли в Тямше Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

На мероприятии чествовали бывших малолетних узников фашистских концлагерей, проживающих в Тямшанской волости. «Всякий раз – это ответственное и трогательное событие: пообщаться и поздравить тех, кто пережил то страшное время, внес свой вклад во всенародную Победу и послевоенное восстановление страны», - отметила она.

По поручению президента России и губернатора региона Наталья Федорова вручила юбилейные медали в честь 80-летия Победы.

Почетные граждане Псковского района Владимир Воробьев и Юрий Соседов поделились историями своих судеб защитников страны – боевых офицеров.

На мероприятии также состоялось торжественное принятие школьников Тямшанской гимназии в ряды «Юнармии». «Уверена, этот год станет знаковым для передачи подрастающему поколению памяти и о Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия мы будем проводить во всех волостях нашего района», - сказала Наталья Федорова.