День работника гражданской авиации отмечают в России

09:06, 09 февраля 2025, ПАИ

Каждый год 9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Этот профессиональный праздник приурочен к появлению отечественного воздушного флота. Об этом сообщает calend.ru.

Пассажирские авиаперевозки в России начали развиваться ещё в 1910 году, однако Первая мировая война (1914–1918) значительно затормозила этот процесс. После войны, в 1920-х годах, авиация в Европе, включая Россию, всё чаще использовалась для мирных целей – для перевозки почты, грузов и пассажиров. В то время полёты осуществлялись на переоборудованных военных самолётах.

Развитие гражданской авиации требовало улучшения управления этой сферой. Поэтому 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление о создании Совета по гражданской авиации, что стало официальной датой рождения гражданской авиации в России. Основной задачей нового совета стало обеспечение перевозки пассажиров, а также почты и грузов.

Первым регулярным маршрутом для авиапассажиров стала воздушная линия Москва – Нижний Новгород протяжённостью 420 километров. Полёты из Москвы выполнялись с центрального аэродрома на Ходынском поле, где в ноябре 1931 года был открыт первый в стране пассажирский аэровокзал. Позже регулярные рейсы были перенесены в новые аэропорты.

С появлением пассажирского флота возникли и другие структуры. В том же 1923 году было основано общество добровольного воздушного флота под названием «Добролёт», а технический надзор за гражданской авиацией был передан Главному управлению воздушного флота. В 1932 году в СССР был утверждён специальный флаг гражданской авиации, введены форменная одежда и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила своё название – аэрофлот.