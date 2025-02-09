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Происшествия

Пропавшего в октябре великолучанина разыскивают полицейские

55-летнего Дмитрия Старова разыскивают в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В последний раз он выходил на связь с родными 20 октября прошлого года. Тогда он был на набережной реки Ловати. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50–54 года, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по номерам 02, 112, 8-911-883-38-83 и (811-53) 5-27-94.

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