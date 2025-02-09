Кинолог предупредил о рисках постоянного ношения ошейника у собак

18:23, 09 февраля 2025, ПАИ

Ошейник – это необходимый элемент амуниции для собак, который нужен на улице и в сочетании с поводком помогает управлять питомцем, особенно во время обучения, а также предотвращает потенциально опасные ситуации. Однако в некоторых случаях этот аксессуар может представлять опасность для собаки, объяснил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Голубев отметил, что ошейник не всегда уместен (например, дома питомец может обходиться без него), и добавил, что если в этом нет необходимости, дома лучше снимать ошейник, чтобы снизить риск возникновения травмы.

Специалист пояснил, что ошейник может быть особенно опасным для активных, энергичных животных. Если питомец во время игры зацепится ошейником за предмет и резко дёрнется, это может привести к травме шеи или даже удушению. Такие инциденты чаще всего происходят дома, когда хозяин забывает снять ошейник с собаки после прогулки, отметил Владимир Голубев.

Кроме того, если у животного чувствительная кожа, длительное ношение ошейника может вызывать постоянное трение и раздражение. По словам кинолога, лучше снимать этот аксессуар дома, особенно если питомец остаётся один.

Владимир Голубев также подчеркнул, что строгие, электрические ошейники и ошейники «антилай» не являются эффективными инструментами для дрессировки. Их использование может вызывать у собак страх, боль и дискомфорт. Шипы строгого ошейника причиняют боль не только при натяжении поводка, но и при обычном ношении.

Президент РКФ отметил, что подобные средства коррекции поведения вызывают стресс у собак, и добавил, что при постоянном ношении таких ошейников физиологическое состояние животных ухудшается, а результаты обучения могут быть хуже, чем при использовании методов с положительным подкреплением.

Кинолог предупредил, что применение электрического ошейника может иметь смертельные последствия для собак с сердечными проблемами или эпилепсией.