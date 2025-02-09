Публикуем график отключения электроэнергии в Печорском округе

23:50, 09 февраля 2025, ПАИ

Электроэнергии временно не будет с 10 по 14 февраля в Печорском муниципальном округе. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

На следующей неделе будет проводится плановое отключение электроэнергии в следующих населённых пунктах:

10 февраля с 10:00 до 16:00 света не будет в деревне Личниково. С 12:00 до 16:00 – в деревнях Лазарево, Емельяново, Бельско, Веребково.

12 февраля с 10:00 до 16:00 в деревнях Залесье, Заложье, Стуколово, Володино, Голино, Задребье.

Также 12 февраля с 10:00 до 16:00 частично свет будет отсутствовать в деревне Тайлово, полностью – в деревнях Дымково и Чавыдово.

Кроме того, 12 февраля с 10:00 до 16:00 частично в деревне Лазарево, полностью – в деревнях Буравеньки, Заболотье (Паниковское), Потолово, Гороховка, Бебешкино, Качево.

13 февраля с 10:00 до 16:00 – в деревнях Соха, Загорье, Кукуевка.

14 февраля с 10:00 до 16:00 – в деревнях Горушка (Лавровская), Капково и Боброво.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.