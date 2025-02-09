Публикуем график отключения электроэнергии в Печорском округе
Электроэнергии временно не будет с 10 по 14 февраля в Печорском муниципальном округе. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
На следующей неделе будет проводится плановое отключение электроэнергии в следующих населённых пунктах:
10 февраля с 10:00 до 16:00 света не будет в деревне Личниково. С 12:00 до 16:00 – в деревнях Лазарево, Емельяново, Бельско, Веребково.
12 февраля с 10:00 до 16:00 в деревнях Залесье, Заложье, Стуколово, Володино, Голино, Задребье.
Также 12 февраля с 10:00 до 16:00 частично свет будет отсутствовать в деревне Тайлово, полностью – в деревнях Дымково и Чавыдово.
Кроме того, 12 февраля с 10:00 до 16:00 частично в деревне Лазарево, полностью – в деревнях Буравеньки, Заболотье (Паниковское), Потолово, Гороховка, Бебешкино, Качево.
13 февраля с 10:00 до 16:00 – в деревнях Соха, Загорье, Кукуевка.
14 февраля с 10:00 до 16:00 – в деревнях Горушка (Лавровская), Капково и Боброво.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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