День дипломатического работника отмечается в России сегодня

08:20, 10 февраля 2025, ПАИ

День дипломатического работника отмечается в России сегодня, 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен Указом президента РФ № 1279 от 31 октября 2002 года в честь 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России, пишет calend.ru.

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) является федеральным органом исполнительной власти РФ, осуществляющим государственное управление в области отношений России с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно президенту России.

Россия поддерживает дипломатические отношения почти с 200 странами мира, а также имеет более 140 диппредставительств.

В свой профессиональный праздник все сотрудники и ветераны МИД России получают поздравления от высшего руководства страны, коллег, а также отмечаются наградами. Во всех учреждениях ведомства проходят торжественные и памятные мероприятия, где чтят всех дипломатов, погибших при исполнении служебного долга.