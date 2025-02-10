Об опасности конфет с алкоголем предупредил врач

08:42, 10 февраля 2025, ПАИ

Чем опасны конфеты с начинкой на основе алкогольных напитков, объяснила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Об этом пишет РИА Новости.

Алкоголь в конфетах приводит к обезвоживанию организма, особенно при чрезмерном употреблении, отметила специалист. «Даже небольшие дозы алкоголя могут временно повлиять на реакцию и внимание, что особенно важно учитывать перед вождением. Алкоголь в сочетании с сахаром может раздражать слизистую желудка, особенно у людей с гастритом или язвой», - сказала она.

Кроме того, конфеты с алкоголем также содержат сахар, который приводит к развитию кариеса. В сочетании с алкоголем они оказывают двойное отрицательное действие на поджелудочную железу.