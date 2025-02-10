Около 70 жителей деревень Васильевское и Рубилово Псковской области прошли выездную диспансеризацию
Около 70 жителей деревни Васильевское Пушкиногорского района и деревни Рубилово Островского района прошли на прошлой неделе выездную диспансеризацию, пишет газета «Островские вести».
Диспансеризацию организовали специалисты Островской межрайонной больницы совместно с администрацией района.
По вопросам прохождения диспансеризации можно обращаться в районную поликлинику по телефону (8 811-46) 2-13-61.
Что входит в диспансеризацию, как она помогает, кто и где может её пройти, читайте в специальном материале ПАИ по ссылке.
День памяти Александра Пушкина отмечают сегодня: что можно посетить в Псковской области
Подростки из Псковской области могут отправиться на историко-патриотические смены в «Артек» и «Океан»
Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности - депутат
Около 70 жителей деревень Васильевское и Рубилово Псковской области прошли выездную диспансеризацию
Михаил Ведерников поздравил сотрудников представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником