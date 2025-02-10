Около 70 жителей деревень Васильевское и Рубилово Псковской области прошли выездную диспансеризацию

11:05, 10 февраля 2025, ПАИ

Около 70 жителей деревни Васильевское Пушкиногорского района и деревни Рубилово Островского района прошли на прошлой неделе выездную диспансеризацию, пишет газета «Островские вести».

Диспансеризацию организовали специалисты Островской межрайонной больницы совместно с администрацией района.

По вопросам прохождения диспансеризации можно обращаться в районную поликлинику по телефону (8 811-46) 2-13-61.

Что входит в диспансеризацию, как она помогает, кто и где может её пройти, читайте в специальном материале ПАИ по ссылке.