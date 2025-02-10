Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 11 февраля
11 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
День памяти Александра Пушкина отмечают сегодня: что можно посетить в Псковской области
Подростки из Псковской области могут отправиться на историко-патриотические смены в «Артек» и «Океан»
Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности - депутат
Около 70 жителей деревень Васильевское и Рубилово Псковской области прошли выездную диспансеризацию
Михаил Ведерников поздравил сотрудников представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником