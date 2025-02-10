Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 11 февраля

12:05, 10 февраля 2025, ПАИ

11 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов. Атмосферное давление выше нормы.