Латвия может закрыть границу с Россией «в случае обострения ситуации»

12:47, 10 февраля 2025, ПАИ

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей республики не ездить Россию и Белоруссию, так как в случае обострения ситуации Рига может в течение нескольких часов закрыть восточную границу страны. Об этом пишет ТАСС.

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», - заявил Козловскис.

В 2024 году жители Латвии совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в среднем почти 2 тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около тысячи человек.