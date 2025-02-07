Латвия может закрыть границу с Россией «в случае обострения ситуации»
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей республики не ездить Россию и Белоруссию, так как в случае обострения ситуации Рига может в течение нескольких часов закрыть восточную границу страны. Об этом пишет ТАСС.
«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», - заявил Козловскис.
В 2024 году жители Латвии совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в среднем почти 2 тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около тысячи человек.
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