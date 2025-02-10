Дом обеспечили электричеством благодаря псковским приставам

17:55, 10 февраля 2025, ПАИ

Благодаря работе судебных приставов энергоснабжающая организация обеспечила электричеством дом в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство энергоснабжающей организации – должника-организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения.

В установленный срок должник выполнил решение суда, жилец получил электричество. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, права гражданина восстановлены, уточнили в пресс-службе.