Дом обеспечили электричеством благодаря псковским приставам
Благодаря работе судебных приставов энергоснабжающая организация обеспечила электричеством дом в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство энергоснабжающей организации – должника-организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения.
В установленный срок должник выполнил решение суда, жилец получил электричество. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, права гражданина восстановлены, уточнили в пресс-службе.
Борис Елкин поздравил коллектив представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником
Дмитрий Чернышенко назвал проект передовой школы в Псковской области шагом в будущее России
Псковский омбудсмен и замначальника МТУ Ространснадзора по СЗФО обсудили транспортную безопасность