Автопарк «Псковавтодора» пополнился новой спецтехникой
Автопарк «Псковавтодора» пополнился новой спецтехникой, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
В автопарк предприятия поступила новая вакуумная подметально-уборочная машина Ceksan8 для уборки дорог и придорожных территорий.
Обновление материально-технической базы – важная часть работы по поддержанию дорожной инфраструктуры региона в надлежащем состоянии, отметили в профильном комитете.
Организацию отдыха в летних лагерях Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное