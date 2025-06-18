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Общество

Автопарк «Псковавтодора» пополнился новой спецтехникой

Автопарк «Псковавтодора» пополнился новой спецтехникой, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В автопарк предприятия поступила новая вакуумная подметально-уборочная машина Ceksan8 для уборки дорог и придорожных территорий.

Обновление материально-технической базы – важная часть работы по поддержанию дорожной инфраструктуры региона в надлежащем состоянии, отметили в профильном комитете.

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