Автопарк «Псковавтодора» пополнился новой спецтехникой

18:46, 18 июня 2025, ПАИ

Автопарк «Псковавтодора» пополнился новой спецтехникой, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В автопарк предприятия поступила новая вакуумная подметально-уборочная машина Ceksan8 для уборки дорог и придорожных территорий.

Обновление материально-технической базы – важная часть работы по поддержанию дорожной инфраструктуры региона в надлежащем состоянии, отметили в профильном комитете.