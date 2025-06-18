Ветераны спецоперации участвуют в акции «Портрет героя – 2025»

18:30, 18 июня 2025, ПАИ

Ветераны специальной военной операции участвуют в акции «Портрет героя – 2025». В рамках патриотического проекта юные художники встречаются с ветеранами и участниками СВО и создают их портреты. После урока гости могут выбрать себе рисунок на память, сообщается в телеграм-канале «Защитники Отечества / Псковская область».

Первыми на просьбу заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидии Герасимовой отозвались ветераны СВО Алексей Фомичев, Михаил Каратыш, Ярослав Литвиненко и Дмитрий Борисов.

Вчера и сегодня ветераны посещали Псковский областной колледжа искусств, где позировали юным художникам. В ходе тёплого общения школьники узнали у бойцов подробности их боевого опыта и подвигов, после чего приступили к созданию портретов.

«Для ветеранов это был первый опыт позирования, но было заметно, что им самим очень интересно и они искренне интересовались результатами. Портреты у художников получились абсолютно разными, ведь у каждого своя техника рисования, разные материалы и инструменты, даже палитра у каждого своя: кто-то рисовал одним цветом, у кого-то графика, а у кого-то получились яркие цветные портреты», – отметила Лидия Герасимова.

Акция проводится при поддержке Государственной Думы РФ, фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и других организаций. Лучшие работы учеников будут представлены на выставке-форуме «Российские технологии на службе Отечеству», которая состоится осенью 2025 года.