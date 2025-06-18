Награды судебного департамента вручили сотрудникам Псковского городского суда

18:07, 18 июня 2025, ПАИ

Награды Судебного департамента при Верховном суде РФ вручили служащим Псковского городского суда сегодня, 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Двум сотрудникам вручили награды за их значительный вклад в развитие судебной системы и активное содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в России.

Знак отличия «За усердие» II степени получила старший специалист первого разряда Лариса Алексеева, а медаль «За безупречное служение правосудию» III степени была присуждена заместителю начальника отдела государственной службы, кадрового обеспечения и противодействия коррупции Ирине Голодняк.