Сбор посылок для участников СВО в преддверии 23 Февраля начался в Псковской области

15:39, 10 февраля 2025, ПАИ

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области объявил о сборе подарков для участников СВО ко Дню защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Акцию запустил штаб «Мы вместе». Принять участие в акции может любой желающий.

Для военнослужащих можно принести кофе, сладости, орехи, чай и сухофрукты. Принимаются также средства личной гигиены: пена для бритья, станки, шампунь, гель для душа, влажные салфетки.

В посылку можно вложить письмо со словами поддержки и благодарности или открытку, сделанную своими руками. Посылку нужно принести в Ресурсный центр поддержки добровольчества в Пскове на Конную, 2.

Также можно перечислить средства на приобретение необходимых вещей по официальным реквизитам по ссылке https://vk.com/wall-99355935_10852

Подробности сбора и времени работы штаба можно уточнить по телефону: +7-931-901-00-82 или в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».