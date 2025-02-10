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Экономика

Чем Псковская область привлекает российских сидроделов, рассказал эксперт

Чем Псковская область привлекает российских сидроделов, рассказал основатель российской компании Levrana, запустившей производство сидра в Печорском районе, Леонид Леврана в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 февраля.

Леонид Леврана. Фото: ПАИ

«Сидроделы из Петербурга, Ленинградской области, да даже из Москвы и Московской области покупают яблоки в Псковской области», – заявил гость студии. Он объяснил, что Псковская область «богата» на заброшенные деревни и старые колхозные сады, в которых растут подходящие для сидра яблоки. «Яблоки этих садов «одичали», плоды стали меньше, но при этом они стали более концентрированные», – уточнил предприниматель.

«Мы гоняемся за этими яблоками, а Псковская область уникальна тем, что их тут огромное количество», – заключил Леонид Леврана.

Напомним, что в Печорском районе сидродельня открылась в 2024 году – сейчас на ней производят натуральный сидр, а в будущем планируют выпускать безалкогольный напиток «Ширли».

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