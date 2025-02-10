Стали известны подробности производства печорского сидра
О производственных подробностях печорского сидра рассказал основатель сидродельни и по совместительству создатель российской косметической компании Levrana Леонид Леврана в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 февраля.
«Сидродельню мы запустили. Сейчас ёмкостный парк у нас уже порядка 300 тонн. В сентябре нам должны прийти ёмкости для второго ёмкостного парка», – заявил предприниматель. Он объяснил, что ёмкости крайне важны для работы с сидром, так как они контролируют температуру брожения.
Ранее Леонид Леврана рассказал, чем Псковская область привлекает российских сидроделов.
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