Очередная нарколаборатория по производству мефедрона обнаружена в Псковской области
Очередная нарколаборатория по производству мефедрона обнаружена в Псковской области. Её работу остановили сотрудники УФСБ России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В прошлом году участник организованной группы по заданию кураторов купил домовладение в Пыталовском районе и одну из нежелых построек переоборудовал для серийного производства наркотических средств. Специальное оборудование, а также химические вещества, необходимые для работы, получил от организаторов нелегального бизнеса через тайники. Всего из незаконного оборота изъято более 20 килограммов мефедрона.
Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в 2024 году в Псковской области удалось пресечь работу пяти таких нарколабораторий. В Великолукском районе устроители одной такой точки, замаскированной под ферму, получили от 7 до 15 лет колонии. В псковском УФСБ объяснили, почему преступники маскируют нарколаборатории именно под фермы.
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