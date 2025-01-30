Деятельность пяти нарколабораторий пресекли в Псковской области за 2024 год
Деятельность пяти нарколабораторий пресекли в Псковской области за 2024 год. Об этом рассказал начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, посвящённой итогам работы ведомства в прошлом году.
Три нарколаборатории смогли выявить сотрудники МВД, подчеркнул он.
За год также было изъято более 200 кг наркотиков, а также 280 кг прекурсоров.
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