Деятельность пяти нарколабораторий пресекли в Псковской области за 2024 год

13:16, 30 января 2025, ПАИ

Деятельность пяти нарколабораторий пресекли в Псковской области за 2024 год. Об этом рассказал начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, посвящённой итогам работы ведомства в прошлом году.

Три нарколаборатории смогли выявить сотрудники МВД, подчеркнул он.

За год также было изъято более 200 кг наркотиков, а также 280 кг прекурсоров.