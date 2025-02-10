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Происшествия

В Пскове мужчина предстанет перед судом за избиение сожительницы до смерти

В Пскове мужчина предстанет перед судом за причинение сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 сентября 2024 года между потерпевшей и ее сожителем произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По ходатайству органов следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности фигуранта установлено, что последний неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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