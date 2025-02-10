Гердт вернулся в Себежский краеведческий музей

21:51, 10 февраля 2025, ПАИ

Статуэтка (кукла) по образу народного артиста СССР Зиновия Гердта (Залмана Эфраимовича Храпиновича) работы Марии Воробьёвой спустя полгода вернулась в Себежский краеведческий музей, пишет газета «Призыв».

В 2020 году «образ Зиновия Гердта» автор подарила музею. В первых числах августа 2024 года куклу выставляли на выставке достижений Себежского района в Пскове. Затем её представили публике на областной выставке. «А сегодня статуэтка заняла своё законное место в витрине с экспозицией, посвящённой нашему известному земляку, участнику Великой Отечественной войны, актёру Зиновию Ефимовичу Гердту», – отметил коллектив музея.

Отметим, актёр театра и кино, народный артист СССР Зиновий Гердт родился в Себеже 21 сентября 1916 года и прожил здесь 11 лет. В кинематограф Зиновий Гердт вошёл как актёр дубляжа, закадрового текста. Его голосом говорили герои зарубежного экрана: Тото («Полицейские и воры», 1951 год), Ричард Харрис («Кромвель», 1970 год), актёры Питер О’Тул, а также Юрий Ярвет в роли короля Лира (1970 год). В кино он дебютировал в 1958 году в эпизодической роли в фильме «Человек с планеты Земля». Зиновий Гердт известен в первую очередь как мастер эпизодических, преимущественно комедийных ролей. Всего на счету артиста роли более чем в 70 фильмах.