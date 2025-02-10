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Общество

Возможности сотрудничества обсудил Михаил Ведерников с руководством международной светотехнической корпорации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерникова по приглашению президента международной светотехнической корпорации «Боос Лайтинг Групп» Георгия Бооса посетил офис компании в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Это крупнейшее светотехническое объединение в России, специализирующееся на разработке и производстве комплексных систем управления освещением и цифровых платформ для построения «Умного города». К слову, был рад встретить там своего старшего товарища – заместителя министра обороны генерала армии Юнус-Бека Евкурова», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что участники встречи ознакомились с образцами продукции – с уличными фонарями, умными скамейками, интерактивными указателями, архитектурным освещением, а также обсудили возможности сотрудничества. «Внимательно изучим предложения компании. Проекты интересные, дал поручение об их дальнейшей проработке», – добавил глава региона.

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