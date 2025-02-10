Орнамент малого барабана церкви Николы со Усохи расчищают от наслоений окрасочных слоёв

23:07, 10 февраля 2025, ПАИ

Продолжается реставрация объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, памятника архитектуры псковской школы зодчества XV–XVI веков – церкви Николы со Усохи. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Идёт расчистка орнамента малого барабана от наслоений окрасочных слоёв. Также проводятся работы по демонтажу кровельного покрытия над четвериком, внутри притвора ведётся вычинка кладки из известняка. На данный момент возведены стены северного и южного приделов», – отметил в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Один из главных исследователей архитектуры древнего Пскова Ю. П. Спегальский в своих исследованиях отмечал, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII–XIX веках. Он считал, что в конце XVII века первоначальное восьмискатное покрытие основного объёма храма и его придела было переделано на четырёхскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы.

При реставрации церкви в 1945–1947 годах по проекту архитектора Юрия Спегальского разобрана колокольня конца XVIII века. Восстановлено восьмискатное покрытие четверика. Реставрация осталась неоконченной. В 1964–1966 годах по проекту архитекторов Ю. П. Спегальского, Б. С. Скобельцына и В. А. Лебедевой воссоздана звонница на северной стене.

Реставрация церкви Николы Со Усохи проводится в нынешнее время по проекту архитектора Е. А. Иванова.