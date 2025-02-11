Митрополит Матфей принял участие в открытии Года защитника Отечества в Печорах

07:30, 11 февраля 2025, ПАИ

В Печорской лингвистической гимназии состоялось торжественное открытие Года защитника Отечества. Митрополит Псковский и Порховский Матфей поприветствовал участников встречи и поздравил с приближающимся 80-летием Победы, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

С докладом о вкладе Псково-Печерского монастыря и его братии в победу в Великой Отечественной войне выступил насельник обители иеромонах Авенир (Осауленко).

Также состоялось вручение медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам Владимиру Набатову, Нонне Барановой, Анне Зюзиной, Раисе Курятиной.

За активную поддержку воинов в зоне СВО и жителей новых территорий благодарственным письмом награждена братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

После завершения торжества собравшиеся почтили память защитников Печорской земли и возложили цветы к Вечному огню.

В мероприятии также приняли участие глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, ветераны боевых действий, руководители силовых ведомств, погрануправления и военкомата, учреждений федерального и регионального подчинения, сотрудники администрации и подведомственных организаций, духовенство Псково-Печерского монастыря и общественники, юнармейцы и юные друзья пограничников.