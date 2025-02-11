Митрополит Матфей принял участие в открытии Года защитника Отечества в Печорах
В Печорской лингвистической гимназии состоялось торжественное открытие Года защитника Отечества. Митрополит Псковский и Порховский Матфей поприветствовал участников встречи и поздравил с приближающимся 80-летием Победы, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
С докладом о вкладе Псково-Печерского монастыря и его братии в победу в Великой Отечественной войне выступил насельник обители иеромонах Авенир (Осауленко).
Также состоялось вручение медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам Владимиру Набатову, Нонне Барановой, Анне Зюзиной, Раисе Курятиной.
За активную поддержку воинов в зоне СВО и жителей новых территорий благодарственным письмом награждена братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
После завершения торжества собравшиеся почтили память защитников Печорской земли и возложили цветы к Вечному огню.
В мероприятии также приняли участие глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, ветераны боевых действий, руководители силовых ведомств, погрануправления и военкомата, учреждений федерального и регионального подчинения, сотрудники администрации и подведомственных организаций, духовенство Псково-Печерского монастыря и общественники, юнармейцы и юные друзья пограничников.
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