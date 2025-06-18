Более 900 га обработают от борщевика в Печорском округе

18:56, 18 июня 2025, ПАИ

В Печорском муниципальном округе в этом году будет обработано более 950 гектаров земель, на которых растёт борщевик Сосновского. На сегодняшний день уже проведена обработка запланированных территорий в Лаврах и Изборске. Сегодня, 18 июня, работы проходят в Печорах, пишет районная газета «Печорская правда».

По заключённому муниципальному контракту на очереди Крупп, Новый Изборск и другие населённые пункты.

«Обработка борщевика осуществляется химическим методом с применением современных гербицидов. Мы используем современную технику, например насосную установку, позволяющую вести обработку с автомобиля, а также в нашем арсенале есть агродрон. Конечно, в этом году погодные условия не позволяют вести работы в запланированные сроки. Бывают дни, когда наши специалисты целый день дежурят на участке, проверяют уровень сырости и в буквальном смысле ждут, когда высохнет трава. А затем снова начинается дождь – и все усилия остаются без результата. Для эффективности обработки должно пройти не менее двух часов без дождя. А вот очевидный результат можно увидеть не раньше чем через месяц. Несмотря на все трудности, уже обработаны большие участки и все запланированные работы будут выполнены», – рассказал представитель подрядной организации Николай Кирсанов.

Как рассказали в администрации территориального отдела «Печоры», в городской черте отработают все пожелания жителей, которые заявляли о необходимости уничтожения борщевика на определённых участках.

Ранее сообщалось, что комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания под председательством Андрея Козлова принял решение о необходимости скорейшего принятия федерального закона, предусматривающего дополнительные меры борьбы с борщевиком Сосновского.