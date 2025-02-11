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Происшествия

Более 20 миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников за январь 2025 года

Более 20,5 миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками за январь 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Более 20,5 миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников за январь 2025 года. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

За январь, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 58 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достиг 20 512 106 рублей.

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают предложения о дополнительном заработке (21 случай), перевод средств на «безопасный счет» (16 случаев), мошенничество при покупке товаров в интернете (11 случаев), взломанные аккаунты в социальных сетях (4 случая), неправомерный доступ к порталу «Госуслуги» (2 случая).

По всем фактам возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

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