Более 20 миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников за январь 2025 года

09:35, 11 февраля 2025, ПАИ

Более 20,5 миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками за январь 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

За январь, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 58 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достиг 20 512 106 рублей.

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают предложения о дополнительном заработке (21 случай), перевод средств на «безопасный счет» (16 случаев), мошенничество при покупке товаров в интернете (11 случаев), взломанные аккаунты в социальных сетях (4 случая), неправомерный доступ к порталу «Госуслуги» (2 случая).

По всем фактам возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.