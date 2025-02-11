Фура горела в Псковском районе

12:48, 11 февраля 2025, ПАИ

Грузовик горел на улице Центральной в деревне Гверздонь Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Специалисты пожарно-спасательных подразделений оперативно ликвидировали очаг возгорания под капотом фуры. Во время пожара никто не пострадал.

В тушении возгорания были задействованы семь человек и две единицы техники.

Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы автономной печи.