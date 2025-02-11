Фура горела в Псковском районе
Грузовик горел на улице Центральной в деревне Гверздонь Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Специалисты пожарно-спасательных подразделений оперативно ликвидировали очаг возгорания под капотом фуры. Во время пожара никто не пострадал.
В тушении возгорания были задействованы семь человек и две единицы техники.
Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы автономной печи.
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