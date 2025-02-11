Пробный ЕГЭ смогут сдать родители выпускников в Пскове
12 февраля в регионах России начнётся всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Её девятый год проводит Рособрнадзор. Как сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию, в Псковской области региональный этап акции состоится в Пскове 28 марта в школе № 24.
Родители смогут лично пройти процедуру ЕГЭ от регистрации до получения результатов. В этом году им предложат решить пробный вариант ЕГЭ по базовой математике. После экзамена состоится круглый стол, где участники поделятся впечатлениями.
ЕГЭ в 2025 году пройдёт в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА есть возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно здесь.
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