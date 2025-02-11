Почти 4,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
4 469 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 3 по 9 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Пскове зарегистрировано 1 987 случаев ОРВИ. Это составляет 44,5 % от общего количества по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших в регионе составляет 59,9 %.
Также зарегистрировано девять случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В.
Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции в регионе закрыто 40 классов в 22 средних школах, а также три группы в трёх дошкольных учреждениях.
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