Почти 4,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

16:33, 11 февраля 2025, ПАИ

4 469 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 3 по 9 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 1 987 случаев ОРВИ. Это составляет 44,5 % от общего количества по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших в регионе составляет 59,9 %.

Также зарегистрировано девять случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В.

Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции в регионе закрыто 40 классов в 22 средних школах, а также три группы в трёх дошкольных учреждениях.