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Великолучанин засудил телерадиокомпанию за незаконную публикацию видеоролика с его участием

Житель Великих Лук добился от телерадиокомпании компенсации морального ущерба после незаконной публикации видеоролика с его участием, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолучанин подал иск, в котором просил запретить телерадиокомпании распространять его изображение и компенсировать моральный ущерб. Он утверждал, что компания разместила видеоролик с его изображением в соцсети без его согласия.

Суд установил, что видеоролик действительно был опубликован телерадиокомпанией без разрешения мужчины. Также отмечается, что данный случай не подпадает под исключения, позволяющие использовать изображение без согласия лица.

Великолукский городской суд удовлетворил иск, запретив телерадиокомпании дальнейшее распространение изображения великолучанина. Кроме того, с компании в пользу него взыскана компенсация морального ущерба.

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