Как проверить и погасить задолженности, объяснили псковичам

17:50, 11 февраля 2025, ПАИ

Где можно найти достоверные сведения об исполнительных производствах, объяснили псковичам в УФССП России по региону.

Сведения находятся только в официальных источниках. Это «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте управления и портал «Госуслуги». С помощью него можно проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, написать заявление, подать обращение или отозвать исполнительный документ.

Судебные приставы также напомнили о работе голосового бота ФССП России – Полины, она может помочь узнать о задолженности, а также проведёт консультацию по интересующим вопросам. Бот работает по бесплатному номеру телефона 8-800-303-00-00.

Вместе с этим по номеру группы телефонного обслуживания (8 8112) 69-90-82 псковичи могут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию службы судебных приставов.