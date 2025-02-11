Как проверить и погасить задолженности, объяснили псковичам
Где можно найти достоверные сведения об исполнительных производствах, объяснили псковичам в УФССП России по региону.
Сведения находятся только в официальных источниках. Это «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте управления и портал «Госуслуги». С помощью него можно проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, написать заявление, подать обращение или отозвать исполнительный документ.
Судебные приставы также напомнили о работе голосового бота ФССП России – Полины, она может помочь узнать о задолженности, а также проведёт консультацию по интересующим вопросам. Бот работает по бесплатному номеру телефона 8-800-303-00-00.
Вместе с этим по номеру группы телефонного обслуживания (8 8112) 69-90-82 псковичи могут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию службы судебных приставов.
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