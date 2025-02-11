Фонд памяти шестой роты получит субсидию из федерального бюджета

18:20, 11 февраля 2025, ПАИ

12 миллионов рублей составит субсидия из федерального бюджета Фонду поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памяти 6-й роты» на 2025 год. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера, сегодня 11 февраля.

«Мы защитили индивидуальную программу социально-экономического развития решением Правительства Российской Федерации 13 декабря 2024 года. Наша ИПСЭР утверждена на 2025– 030 года. 25 населённых пунктов Псковской области включены в единый перечень опорных населённых пунктов, а Псков и Великие Луки – в перечень 200 крупных и малых городов для разработки мастер-планов. Это то, что мы с вами проговаривали, обсуждали и плодотворно работали над этой задачей», – отметил Денис Салий.

Фонду поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памяти 6-й роты» предусмотрена субсидия на 2025 год в размере 12 миллионов рублей. Это на 12,7 % превышает плановый размер государственной поддержки фонда на 2025 год, подчеркнул он.

Добавим, что в заседании приняли участие сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова.

Напомним, что Дни Псковской области прошли в Совете Федерации с 20 по 22 мая 2024 года.