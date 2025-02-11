Жители Самолвы отметили памятную дату

23:59, 11 февраля 2025, ПАИ

На братских захоронениях собрались жители деревни Самолва Гдовского района сегодня, 11 февраля. 81 год назад эту землю освободили от немецко-фашистских захватчиков, пишет районная газета «Гдовская заря».

Глава сельского поселения «Самолвовская волость» Ярослав Морозов, депутат районного Собрания депутатов Вера Нилова, представитель пограничного отдела Гдова поздравили жителей с памятной датой. Односельчан поздравил и очевидец событий того времени Василий Игнатьев.

Он со слезами на глазах вспоминал первые годы жизни в деревне после её освобождения. «Это было освобождение не деревни. Освобождение рядов чёрных печных труб. Домов практически не осталось...» – вспомнил Василий Игнатьев.

К обелискам возложили цветы, память погибших почтили минутой молчания.

Затем все собрались в зале бывшей самолвовской школы. Библиотекарь Татьяна Орлова рассказала о ходе освободительного движения на земле. О Нарвской операции подробно рассказал краевед, историк, журналист Вальтер Тоотс.

В этот же праздничный день жители деревни смогли посетить новую комнату боевой славы, которую оформили в одном из бывших школьных классов. Экспонаты, документы. Артефакты собраны местными жителями, картины передали из музея «Самолвовский амбар». Также дарителем стал заместитель директора Морского музея в Санкт-Петербурге Игорь Гладких.