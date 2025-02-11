В марте пенсия россиян будет меньше февральской, предупредил эксперт

07:57, 12 февраля 2025, ПАИ

Пенсия россиян в марте будет меньше, чем в феврале, рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Об этом пишет РИА Новости.

«Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», - объяснил эксперт.

Так как доиндексация пенсионный выплат назначена с января, в феврале россияне получат доплату к пенсии за прошлый месяц.

Всего решение по доиндексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер выплаты составит около 24,9 тысячи рублей.