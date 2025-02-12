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Экономика

Более 130 тысяч тонн картофеля собрали в Псковской области в прошлом году

Более 130 тысяч тонн составил валовый сбор картофеля в Псковской области в 2024 году, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов во время мероприятия по подведению итогов работы сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2024 году составила более 192 тысяч гектаров.

Зерновые культуры убрали с площади 37,5 тысячи гектара. А площадь под овощами составила 1,8 тысячи гектара.

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