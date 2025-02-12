Более 230 тысяч тонн молока произвели в Псковской области за год

11:33, 12 февраля 2025, ПАИ

Более 230 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2024 году, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов во время мероприятия по подведению итогов работы сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Средний надой на корову в сельскохозяйственных организациях составил 8 654 килограмма. Этот показатель увеличился почти на 400 килограммов по сравнению с 2023 годом.

Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в Псковской области составляет 46,5 % от общего поголовья крупного рогатого скота.

В 2024 году сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 1 057 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности.