Ревизия: красота и здоровье в новой клинике M-prime

10:37, 12 февраля 2025, ПАИ

Расположение рядом с рекой Великой, стильный интерьер, премиальное оборудование и высококлассные специалисты, которые заботятся о красоте и здоровье, – это новая клиника M-prime в Пскове.

Сейчас в клинике работают стоматологи, косметологи, массажисты, лор-врачи, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, терапевт, проводится лабораторная диагностика.

Косметология – важное направление работы клиники M-prime. В медцентре врачи используют ультрасовременное косметологическое оборудование, в том числе лазерный аппарат Harmony XL Alma Pro, который используется для лечения сосудистых нарушений, устранения пигментации любой сложности и лазерного омоложения кожи.

Также в клинике выполняется широкий спектр УЗИ-исследований, включая УЗИ сердца и сосудов, различные виды массажа и кинезиотейпирование.

Обо всём подробнее – в нашем видеоролике.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия № Л041-01150-60/00335769 от 08.11.2019.

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