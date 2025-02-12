Жительница Великолукского района помогла полицейским найти пропавшего подростка

12:26, 12 февраля 2025, ПАИ

Жительница деревни Велебецкое Великолукского района помогла полицейским найти 12-летнего подростка, который пропал 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мальчик ушел из дома в школу, но на занятия не явился. Родители забили тревогу и обратились в полицию, после чего к поискам подключились правоохранительные органы, волонтеры и неравнодушные граждане.

Благодаря внимательности и гражданской ответственности одной из местных жительниц, мальчик был найден в короткие сроки, отметили в ведомстве. Она заметила ребенка в магазине «Пятерочка» и сообщила об этом в дежурную часть полиции.

«Мы благодарны Анне Юрьевне за её бдительность и решительность. Помогать друг другу - это важная часть нашего общества. Благодаря её действиям мальчик вернулся домой», - подчеркнули в пресс-службе.