Судебные приставы проконсультируют псковичей по вопросам взыскания алиментов
Личный приём граждан по вопросам взыскания алиментов проведёт врио руководителя УФССП России по Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём граждан состоится в Пскове на улице Текстильной, 3 с 16:00 до 17:00.
Все заинтересованные лица могут обратиться с вопросами, связанными с началом исполнительных производств, порядком взыскания алиментных задолженностей, а также с вопросами о мерах принудительного исполнения и административных или уголовных санкциях в отношении должников.
Гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности.
Записаться на приём можно по телефону 69-90-91.
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