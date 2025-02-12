Судебные приставы проконсультируют псковичей по вопросам взыскания алиментов

16:33, 12 февраля 2025, ПАИ

Личный приём граждан по вопросам взыскания алиментов проведёт врио руководителя УФССП России по Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём граждан состоится в Пскове на улице Текстильной, 3 с 16:00 до 17:00.

Все заинтересованные лица могут обратиться с вопросами, связанными с началом исполнительных производств, порядком взыскания алиментных задолженностей, а также с вопросами о мерах принудительного исполнения и административных или уголовных санкциях в отношении должников.

Гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Записаться на приём можно по телефону 69-90-91.