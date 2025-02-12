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Экономика

Правительство РФ утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов

Правительство РФ по поручению президента страны Владимира Путина утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года, заёмные средства по которым будут предоставлять в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, регионы смогут получать кредиты на реализацию инфраструктурных проектов под 3 % годовых на срок до 15 лет. Заёмные средства будут выдавать на приобретение общественного транспорта, проекты в сфере ЖКХ, а также на создание объектов энергетической, инженерной, туристической и транспортной инфраструктуры.

Инфраструктурные кредиты станут продолжением инфраструктурных бюджетных кредитов, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

За три года по ИБК реализовали более 500 объектов, обновили 950 километров инженерных сетей, а также 1,7 тысячи единиц общественного транспорта, поделился результатами заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках оперативного совещания председателя Правительства России с вице-премьерами. «Благодаря реализации инфраструктурных проектов регионы ввели более 23 миллиона квадратных метров жилья, создали 130 тысяч рабочих мест», – отметил Марат Хуснуллин.

Также в прошлом году были запущены дополнительные казначейские кредиты на общую сумму 190 миллиардов рублей, на часть которых закупили восемь тысяч единиц общественного транспорта, добавил зампред Правительства России.

В этом году в Псковской области за счёт бюджетных кредитов построят 17 километров водопровода, отметила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева. Она подчеркнула, что в общей сложности регион получил более 1,3 миллиарда рублей – средства помогли реконструировать две теплотрассы и запланировать масштабную реконструкцию самой крупной котельной Пскова.

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