Правительство РФ утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов

16:47, 12 февраля 2025, ПАИ

Правительство РФ по поручению президента страны Владимира Путина утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года, заёмные средства по которым будут предоставлять в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, регионы смогут получать кредиты на реализацию инфраструктурных проектов под 3 % годовых на срок до 15 лет. Заёмные средства будут выдавать на приобретение общественного транспорта, проекты в сфере ЖКХ, а также на создание объектов энергетической, инженерной, туристической и транспортной инфраструктуры.

Инфраструктурные кредиты станут продолжением инфраструктурных бюджетных кредитов, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

За три года по ИБК реализовали более 500 объектов, обновили 950 километров инженерных сетей, а также 1,7 тысячи единиц общественного транспорта, поделился результатами заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках оперативного совещания председателя Правительства России с вице-премьерами. «Благодаря реализации инфраструктурных проектов регионы ввели более 23 миллиона квадратных метров жилья, создали 130 тысяч рабочих мест», – отметил Марат Хуснуллин.

Также в прошлом году были запущены дополнительные казначейские кредиты на общую сумму 190 миллиардов рублей, на часть которых закупили восемь тысяч единиц общественного транспорта, добавил зампред Правительства России.

В этом году в Псковской области за счёт бюджетных кредитов построят 17 километров водопровода, отметила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева. Она подчеркнула, что в общей сложности регион получил более 1,3 миллиарда рублей – средства помогли реконструировать две теплотрассы и запланировать масштабную реконструкцию самой крупной котельной Пскова.