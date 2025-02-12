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Общество

Начало работ по ремонту канализации в деревне Соловьи проконтролировала Наталья Фёдорова

Канализационную сеть, идущую от домов № 8 и 9 в деревне Соловьи Псковского района, отремонтируют, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Во время выездного совещания на месте накануне провели встречу с рабочей группой и определили фронт предстоящих задач. На одном из участков канализационная труба деформировалась, требуется ее замена. На этом участке сложные грунты – так называемый «плывун». Зима теплая, грунт не промерз и дал подвижку, в результате этого и была повреждена труба, поясняют специалисты», – отметила глава района.

Подрядчик начнёт ремонт 12 февраля. Колодцы на данный момент сухие. Сейчас проводят откачку сточных вод, минуя нефункционирующий участок канализации, обратила внимание Наталья Фёдорова.

«Ситуация на контроле. На внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили аварийную ситуацию и ввели режим повышенной готовности на территории домов № 8 и 9 в деревне Соловьи. Алгоритм решения, предложенный на заседании, также утвержден. Отдельно заострили внимание на необходимости информирования жителей домов, проживающих в зоне проведения работ», – подчеркнула она.

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