Жарившему пищу на Вечном огне в Пскове мужчине дали срок

17:39, 12 февраля 2025, ПАИ

Псковича осудили за приготовление пищи на Вечном огне, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, 28 июля 2024 года нетрезвый житель Пскова пришел к мемориальному комплексу в сквере Павших Борцов и начал готовить пищу на Вечном огне.