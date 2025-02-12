Жарившему пищу на Вечном огне в Пскове мужчине дали срок
Псковича осудили за приготовление пищи на Вечном огне, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).
Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Напомним, 28 июля 2024 года нетрезвый житель Пскова пришел к мемориальному комплексу в сквере Павших Борцов и начал готовить пищу на Вечном огне.
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