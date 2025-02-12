О ходе реконструкции больничного комплекса в Печорах рассказала Марина Гаращенко

20:25, 12 февраля 2025, ПАИ

Реконструкция больничного комплекса в Печорах ведётся в рамках модернизации объектов здравоохранения на приграничных территориях по поручению президента России Владимира Путина. О ходе ремонта в медучреждении рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.

Марина Гаращенко совместно с депутатами Псковского областного Собрания депутатов и главами муниципалитетов в рамках рабочего выезда в межрайонные и районные медорганизации проконтролировала ход ремонта нескольких учреждений здравоохранения, в частности побывала в Печорах.

«Строители набрали хороший темп, уже завершена внутренняя отделка первых двух этажей консультативно-диагностического корпуса. Масштабные изменения, которые происходят в Печорах, не могут не радовать», – отметила Марина Гаращенко.

Срок сдачи объекта запланирован на 2026 год.