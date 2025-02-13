Четыре медали к 80-летию Победы вручили ветеранам на острове Залита

23:26, 12 февраля 2025, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова посетила остров Залита. Она проверила, как снабжается остров продуктами, а также встретилась с ветеранами. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».

«Погода этой зимой неустойчивая. Благодаря МЧС удалось наладить нормальную связь с островом по льду. Осуществляется подвоз продуктов, передаются пенсии – всё это благодаря катеру на подушке и помощи МЧС. Есть и вторая важная цель: здесь, на островах, есть несовершеннолетние узники, и часть бабушек живёт зимой именно здесь. Мы приехали, чтобы поздравить их лично и вручить им по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», – сказала Наталья Фёдорова.

Всего четыре медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» передали ветеранам на острове Залита.

Администрация района планирует и другие поездки на остров в ближайшее время. Следующая поездка будет посвящена организации вывоза мусора и будет проведена совместно с «Экопромом».