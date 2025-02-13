Игорь Сопов провёл занятие для псковских студентов
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провёл пару для студентов второго курса института права, экономики и управления ПсковГУ сегодня, 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
Будущим юристам рассказали о структуре региональной избирательной комиссии, её ключевых задачах и направлениях работы. Особое внимание уделили различным способам голосования – важно знать все возможности для реализации своего избирательного права.
«Не забыли отметить и наших активных студентов. Пять ребят, ранее принимавших участие в региональном этапе конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права «Атмосфера», получили заслуженные благодарности за интерес к избирательной системе», – отметили в пресс-службе.
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