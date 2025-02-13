Игорь Сопов провёл занятие для псковских студентов

11:43, 13 февраля 2025, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провёл пару для студентов второго курса института права, экономики и управления ПсковГУ сегодня, 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области









Будущим юристам рассказали о структуре региональной избирательной комиссии, её ключевых задачах и направлениях работы. Особое внимание уделили различным способам голосования – важно знать все возможности для реализации своего избирательного права.

«Не забыли отметить и наших активных студентов. Пять ребят, ранее принимавших участие в региональном этапе конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права «Атмосфера», получили заслуженные благодарности за интерес к избирательной системе», – отметили в пресс-службе.