Предложения в стратегию развития образования внесла «Единая Россия»

14:36, 13 февраля 2025, ПАИ

К широкой дискуссии по вопросу разработки стратегии развития образования призывает партия «Единая Россия». С инициативой по запуску обсуждения на заседании партийной комиссии по образованию и науке выступил секретарь Генсовета Владимир Якушев, сообщает ER.ru.

Новая стратегия развития образования в России требует глубокой и осознанной экспертизы, подчеркнул он.

Стандарты, которые существуют, а также уровень нагрузки волнуют и родителей, и самих учеников. Люди выражают недовольство большим объёмом домашних заданий, с которым школьники не могут справиться самостоятельно, а также числом обязательных предметов, отметил Владимир Якушев. В стратегии же нужно отразить решения, которые будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников, а с другой стороны, которые будут обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников, сказал он.

Изменения следует провести для создания качественного образования. В сфере есть «накопившиеся вопросы», которые следует решить, обратил внимание Владимир Якушев. В частности, до сих пор нет одного документа, который будет обобщать все вопросы по этому профилю.

Ещё один вопрос, который стоит остро, – это разница между оплатой труда преподавательского состава и руководства вузов. Этот вопрос стоит привести в соответствие со вкладом в процесс обучения. И именно это должно стать одним из критериев оценки эффективности работы руководства высших учебных заведений, сказал Владимир Якушев.

Ещё один тезис, озвученный им, касался вопроса ЕГЭ. Важно поставить точку в этом вопросе: либо отказаться от него, либо же сохранить единый государственный экзамен. В стратегии нужно предложить новую форму аттестации выпускников школ, пояснил он. Её разработают совместно с экспертным сообществом, активом партии и с заинтересованными гражданами. В этом вопросе главное – учесть мнение россиян, отметил Якушев.

Также в документе нужно продемонстрировать инициативы по работе с талантливой молодёжью. Там же отобразят рейтинг качества образования вузов и учреждений СПО.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчеркнул, что стратегию нужно направить на то, чтобы создать условия для эффективной работы педагогов. Важно не потерять творческую составляющую профессии. Новаторство всегда должно присутствовать в образовании, отметил он. По его словам, должно измениться отношение к профессии, а у педагога должен быть бесспорный авторитет и в аудитории, и в обществе.

Глава комиссии Генсовета «Единой России», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва обратила внимание на то, что нужно обеспечить углублённые знания истории России, полученные в рамках школьной программы. Кроме того, необходимо дать новое качество этой работы, чтобы формировать научную гражданственность нашей молодёжи, добавила она.