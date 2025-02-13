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Общество

В Псковской области «Почта России» построила три новых сельских отделения и отремонтировала одно действующее

«Почта России» отремонтировала сельское отделение в деревне Шелково Великолукского района и построила три новых офиса по технологии быстровозводимых конструкций в Торошино Псковского района, в Булынино Великолукского района и в Славковичах Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Отделение в Славковичах. Фото: УФПС Псковской области

Технология быстровозводимых конструкций позволила в кратчайшие сроки построить новые отделения там, где не было подходящего здания для почты, а старое находилось в ветхом состоянии. Такие отделения построили по технологии деревянного каркасного домостроения, снаружи фасады облицованы декоративными панелями.

Компания начала проводить модернизацию сельских почтовых отделений в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Это предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях области. В обновлённых отделениях можно подтвердить или восстановить учётную запись на портале «Госуслуги», воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

«Технология быстровозводимых конструкций позволяет в кратчайшие сроки строить новые здания. Эти почтовые отделения оборудованы в соответствии с современными стандартами и корпоративным стилем компании. Почта – один из значимых объектов любого населённого пункта. Мы делаем всё возможное, чтобы наши клиенты даже в самых небольших населённых пунктах области имели возможность получать необходимые им услуги быстро и с комфортом», – отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Всего с начала программы «Почта России» отремонтировала в Псковской области пять почтовых отделений и построила три новых по технологии быстровозводимых конструкций. В этом году комплексный ремонт отделений, расположенных в сельских и удалённых территориях региона, продолжится.

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