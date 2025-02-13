10 законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание

14:48, 13 февраля 2025, ПАИ

Инициативы о преобразовании десяти районов в муниципальные округа поступили на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов. В соответствии с действующими правовыми нормами законопроекты внёс губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы, возникшие на местах, сначала поддержали поселенческие, а затем районные Собрания депутатов, сформированные пакеты документов были направлены губернатору, что стало основанием для разработки проектов областных законов.

«Главы районов и депутаты представительных органов провели большую предварительную работу с населением, на публичных слушаниях объяснили причины и преимущества преобразования. С точки зрения юридического обеспечения сейчас мы находимся практически в завершающей стадии – на рассмотрении в областном Собрании находятся все 10 законопроектов. Надеюсь, дальнейший процесс пройдёт так же успешно и вскоре все преобразованные муниципальные образования будут работать в статусе округов», – прокомментировал внесение законопроектов председатель регионального парламента Александр Котов.

Принятие законов, по словам спикера, сформирует систему органов местного самоуправления, в которой будет два городских и 24 муниципальных округа. «Мы намеренно стремились к единству такой системы управления, считаем, что в наших условиях она наиболее эффективна, учитывает опыт Псковской области, учитывает наши особенности, в том числе по количеству населения и количеству населённых пунктов на территории региона», – добавил Александр Котов.

Каждый из десяти законопроектов предусматривает преобразование всех поселений, входящих в состав муниципального района, определяет статус образованного муниципального образования, устанавливает его границы и административный центр, наименования органов местного самоуправления, численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы округа, а также устанавливает переходный период до января 2026 года.

Предполагается, что все образованные округа, как и ранее созданные в результате муниципальной реформы административно-территориальные единицы, будут располагаться в прежних границах одноимённых районов с теми же административными центрами.

Напомним, в Псковской области на данный момент 14 муниципальных округов и 10 районов.