Три автомобиля столкнулись в Родине

15:12, 13 февраля 2025, ПАИ

Три автомобиля столкнулись в деревне Родина Псковского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Легковая иномарка врезалась в «Газель», а затем к ним просоединился автомобиль Volvo, который в результате съехал в кювет.

Прибывшие медики осмотрели пострадавших, они отказались от госпитализации. На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.