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Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Родине

Три автомобиля столкнулись в деревне Родина Псковского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Легковая иномарка врезалась в «Газель», а затем к ним просоединился автомобиль Volvo, который в результате съехал в кювет.

  • ДТП в Родине
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Родине
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Родине
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Родине
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Родине
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Родине
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Родине
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

Прибывшие медики осмотрели пострадавших, они отказались от госпитализации. На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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