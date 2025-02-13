Три автомобиля столкнулись в Родине
Три автомобиля столкнулись в деревне Родина Псковского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Легковая иномарка врезалась в «Газель», а затем к ним просоединился автомобиль Volvo, который в результате съехал в кювет.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Прибывшие медики осмотрели пострадавших, они отказались от госпитализации. На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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