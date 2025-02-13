Мошенники звонят псковичам от лица сотрудников кол-центра областной больницы

17:32, 13 февраля 2025, ПАИ

Мошенники звонят гражданам от лица сотрудников кол-центра Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Из настоящего кол-центра больницы могут позвонить только по телефонам 8-921-114-52-33, 8-900-991-02-11, 8-900-991-02-13 и 8-900-991-02-15, подчеркнули в медучреждении.

Больница также не запрашивает личные данные, например СНИЛС, по телефону, а также не работает с кодами из СМС-сообщений.

При возникновении сомнений или вопросов можно обратиться в кол-центр по телефонам 8-921-114-52-33 или (8 8112) 29-57-00.